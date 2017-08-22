İstanbul'da yaklaşık bir ay önce yağan ceviz büyüklüğündeki dolu, araçlara büyük oranda hasar vermiş araç sahiplerini maddi hasara uğratmıştı. Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından Kadıköy'de ve Levent'te lüks araç satışı yapan galericiler, ilginç önlemlere başvurdu. Lüks araçları balonlu naylonlarla saran galericiler, araçların üzerini halı, kilim ve battaniyelerle sararak önlem aldı. Öte yandan bazı sürücüler de uyarılar sonrasında araçlarını kapalı otoparktan çıkarmadıklarını belirtti.



Geçen sefer yağan dolu nedeniyle araçlarının çok fazla zarar gördüğünü belirten galerici Alper Uzun, “Geçen seferki gibi olmasın diye araçları kapalı otoparktan çıkarmadık. Geçen sefer önlem alamadık onun için 30 bin lira zararımız oldu.“ dedi.



Şaban Fırat isimli galerici ise,“Biz önlemimizi bu şekilde alıyoruz.Dün gece baya uğraştık, aklımıza böyle bir önlem geldi. Daha önce alamamıştık önlem ama bu sefer aldık “diye konuştu.











Öte yandan bazı vatandaşların da benzer önlemler aldığı görüldü.









Kaynak : İHA