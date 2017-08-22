Gürcistan'daki yangın büyüyor

Borcomi ilçesinde 2 gün önce çıkan yangın bir türlü söndürülemiyor. 12 hektarlık bir alana yayılan alevlere müdahale için Türkiye ve Azerbaycan da Gürcistan'a yardım gönderdi. Yangın hakkında açıklama yapan Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, “Yangını söndürmek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.



Kvirikaşvili, komşu ülkelerden gelen yardımla birlikte yangını söndürebileceklerini belirtti.



“Türkiye'deki ilgili kurumlarla iletişim kurduk” diyen Kvirikaşvili, “Türkiye'den iki helikopter gelecek, helikopterler oldukça büyük. Yangını söndürebileceklerini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



Kaynak : İHA