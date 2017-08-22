Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun atletli pozuna tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 39. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.









Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun atletli pozuyla ilgili açıklamalarda bulundu.'Sözde adalet yürüyüşü yapıyor birisi, Ankara'dan çıkmış İstanbul'a yürüyor. Arada sırada bir de karavana oturuyor ve atletle bir yemek yiyor' diyen Erdoğan, 'Bugün de baktım ki, bir gazete başlık atmış, 'Vatandaş falanca.' Bu benim vatandaşıma hakarettir. Benim vatandaşım böyle, hele hele bir siyasi partinin, anamuhalefetin başında olacak, çağıracak gazeteciyi, 'Gel, benim bu fotoğrafımı bir çek.' ve ondan sonra da 'Ben Atatürk'ün partisinin başıyım.' Sen Atatürk'ü böyle atletle, yemek yerken görüp de resim çektirdiğine şahit oldun mu? Böyle bir şey var mı?' ifadelerini kullandı.