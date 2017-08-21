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Dünya bu anı bekliyordu

1918'den bu yana ABD genelinde gerçekleşen ilk tam güneş tutulması, milyonlarca kişi tarafından şölen havasında izlendi

Dünya / 21 Ağustos 2017 Pazartesi 19:47
Dünya bu anı bekliyordu
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ABD'de 1918'den bu yana gerçekleşen ilk tam güneş tutulması, birçok eyalette milyonlarca kişi tarafından şenlik havasında izlendi.

Bazı eyaletlerde yüzde yüz, bazılarında da kısmen gözlemlenen güneş tutulması, 21 Ağustos'ta öğle saatlerinde ay dünya ile güneş arasında geçerken gerçekleşti ve yaklaşık 3 dakika boyunca güneşin ışınlarının dünyaya ulaşmasını engelledi.

Birçok kuruluş binaların terasında güneş tutulmasını izlemek için etkinlik düzenlerken, milyonlarca Amerikalı parklarda ve meydanlarda toplanarak, teleskoplarla, kameralarla ve tek kullanımlık koruyucu gözlüklerle tutulmayı şenlik havasında izledi.

Güneş tutulması Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Missouri, Illinois, Tennessee ve Kuzey Carolina eyaletlerinden net olarak gözlemlendi.

New York'taki Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'ndeki Rose Yeryüzü ve Uzay Merkezi'nde tutulmayı izleyen davetliler, ayın güneşin yaklaşık yüzde 70'ini kapladığını gözlemledi.

New York'ta bulutların zaman zaman gökyüzünü kaplaması nedeniyle tutulmayı izlemek isteyenler alkışlarla ve sesli olarak tepki gösterdikleri görüldü.

İzleyincilerden bazıları özel gözlük kullanırken, bazıları kendi imkanlarıyla yaptıkları kutularla tutulmayı izlediler.

Bu bölgede yaşayan vatandaşların tutulmadan olumsuz etkilenmemesi ve tutulmayı rahat izleyebilmesi için bazı kentlerde ücretsiz güneş gözlüğü dağıtımı yapıldı.

New York'ta bu özel gözlüğü satın almak isteyenler mağazalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.




NASA REKOR KIRDI

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uydulardan, yüksek irtifa balonlarından ve araştırma uçağından NASA TV ile canlı yayın yaptı.

NASA yaptığı açıklamada, güneş tutulması yayınını 4 milyon 400 bin kişinin izlediğini bildirdi. Bu sayıyla NASA tarihinin en çok izleyici alan yayınını gerçekleştirmiş oldu.




TÜRKİYE'DE 2060'DA!

Türkiye'den de gözlenebilecek tam güneş tutulması ise 20 Nisan 2060'da gerçekleşecek.
 

Kuzey AmerikaGüneş Tutulması


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