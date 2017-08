BM'den Rakka açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephan Dujarric, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Rakka kentinde çok sayıda sivilin hava saldırılarında öldüğünü belirterek, sivilleri hedef alan saldırıları kınadı.



DÜN 30'DAN FAZLA SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ



Dujarric, günlük basın bilgilendirme toplantısında, dün yaşanan Rakka'daki hava saldırılarında 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerden duydukları endişeyi dile getirdi.



"KORKUNÇ SALDIRILARA MARUZ KALIYORLAR"



Yerlerinden edilmiş aynı aileden 8 kişinin başka bir saldırı sonucu hayatını kaybettiğini ifade eden Dujarric, Suriye'de sivillerin korkunç saldırılara maruz kalmaya devam ettiğini vurguladı.



Dujarric, "Rakka'da son günlerde ve haftalarda hava saldırılarında ve bombardımanlarda çok sayıda sivil öldü ve yaralandı, 25 bin kişi de devam eden çatışmalarda mahsur kaldı. BM, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan her türlü saldırıyı kınıyor." dedi.



"HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALIN"



Sözcü Dujarric, Suriye'de bütün taraflara sivillerin korunması konusunda her türlü önlemi almaları çağrısında bulundu.



ABD'nin öncülük ettiği Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu kapsamında Rakka kent merkezine yönelik harekatın 6 Haziran itibarıyla başladığı duyurulmuştu.