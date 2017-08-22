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Birleşik Arap Emirlikleri basınından Türkiye karşıtı alçak yalan

Birleşik Arap Emirliği kanalı Dubai TV, Türkiye'yi karalamak amacıyla yalan habere imza attı. Haberde 'Türk askerleri Katar'da sokağa çıkma yasağı ilan etti' denildi.

Dünya / 22 Ağustos 2017 Salı 15:44
Birleşik Arap Emirlikleri basınından Türkiye karşıtı alçak yalan

BAE kanallarından Dubai TV'de yer alan bir haberde, Türk askerinin Katar'daki varlığından duyulan rahatsızlık, karalama kampanyasına dönüştürüldü. Kanal skandal bir habere imza atarak, ''Türk askerleri, Katar'da sokağa çıkma yasağı ilan etti'' şeklinde yalan haber yayınladı.

TÜRKİYE'Yİ HEDEFE ALDILAR

Dubai TV'de yer alan haberde şu skandal ifadelere yer verildi:
'Katarlı bazı muhalif kaynaklar, Türk askerlerinin Doha'daki bazı yolları kapattığı ve insanların geçişine izin vermediğini aktardı.'

5 Haziran'da Katar'a karşı abluka kararı alan ülkeler arasından bulunan Birleşik Arap Emirlikleri, o günden bu yana Katar'a karşı çirkin bir politika sergilemeye başlamış ve her yolu kullanmıştı.

Özellikle basın yoluyla karalama kampanyası yürüten BAE, Katar'a destek olduğu için Türkiye'yi de hedef almış durumda. BAE'nin Türk askerinden rahatsız olması, tesadüf değil; 15 Temmuz hain darbe girişiminin BAE bağlantıları olduğu daha önce de ortaya çıkmıştı. Kaynak : Hürriyet

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