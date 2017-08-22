İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul'da yapımı süren Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Beşiktaş istasyondaki kazısında bulunan tarihi kalıntıların, Erken Demir Çağı'na ait bulgular olduğunu belirterek, 'Kalıntılar, günümüzden 3000-3500 yıl daha geriye götüren veriler sunuyor.' dedi.



Yılmaz, Beşiktaş'taki arkeolojik kazının başkanlığını yürüten İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Zeynep Kızıltan ile çalışmaların devam ettiği alanda incelemelerde bulunarak, kazı hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Coşkun Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaya çıkan yapı tipleri, mezar çeşitleri ve iskeletlerin Erken Demir Çağı'na ait olduğunu belirtti.



Bulguların, günümüzden 3000-3500 yıl öncesine ait olduğunu ifade eden Yılmaz, kazıda elde edilen tarihi kalıntıların İstanbul'un şehir tarihinin açıklığa kavuşturulması ve tarihindeki sürekliliğin tespiti açısından son derece önemli olduğunu dile getirdi.







Kazı çalışmalarının, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nün nezaretinde yürütüldüğünü aktaran Yılmaz, 'Kazı Başkanlığını da Arkeoloji Müzeleri Müdürü Zeynep Kızıltan gerçekleştiriyor. Dolayısıyla baştan sona kadar Bakanlığımızın nezaretinde son derece hassas bir çalışma yürütülüyor.' diye konuştu.



Coşkun Yılmaz, yaklaşık bir yıldır süren kazı çalışmaları neticesinde, şehir tarihine zenginlik kazandıracak çok önemli bulgular elde edildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



'Bu bulgular, incelendiğinde de karşımıza çıkan sonuç, bu tür yapılar, yapılaşmadan daha çok bir mezarlık alanıdır. Belli ki, bir yerleşim alanının ortası ve defin bölgesidir. Bu mezarlık yapısına, defin şekline ve ortaya çıkan yapı tarzına baktığımızda da Trakya bölgesi ve kuzeylerdeki steplerle bir akrabalık bağı olduğu ortaya çıkıyor.'











Yılmaz, son derece hassas ve titiz bir çalışma yürütüldüğüne dikkati çeken burada elde edilen verilerin, bilimsel ortamda ve yüksek teknolojik imkanlar içerisinde değerlendirildiğini vurguladı.



'İskeletler incelemeye alındı'



Kazı sırasında çıkan iskeletlerin incelemeye alındığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:



'Çeşitli testler uygulanacak. Bunların ömürleri, yaşam standartları, sağlık durumlarına ilişkin çeşitli veriler elde edilecek. Önümüzdeki dönemlerde bunlar açıklanacak. Kısacası ifade etmek gerekirse; Beşiktaş Metro alanında, ortaya çıkan arkeolojik bulgular, bize şehrin bu bölgedeki yerleşim alanının Erken Demir Çağı'na günümüzden 3000-3500 yıl daha geriye götüren veriler sunuyor. Bu da şehrin tarihi sürekliliği, yerleşim alanındaki yataylığı, genişliği, şehir tarihinin zenginliğini ortaya koyan son derece önemli verilerdir. Sadece İstanbul tarihi açısından değil, Türkiye, dünya ve insanlık tarihi açısından da önemlidir.'







Çalışmaların ne kadar süreceğine dair tarih vermenin mümkün olmadığının altını çizen Yılmaz, 'Çok hassas çalışmalar yürütülüyor. Verilerin tamamını elde edinceye kadar ve hakikaten 'Bu alanda elde edilecek bir veri kalmadı.' denilinceye kadar çalışmalar titizlikle sürdürülecek.' ifadelerini kullandı.



'Önemli bulgular elde edildi. Bunlar gerektiği şekilde koruma altına alınıyor mu?' şeklindeki soruya Coşkun Yılmaz, şöyle cevap verdi:



'Bu yönlü ifadeler sosyal medyada da gündeme getirildi. Öncelikle bu çalışmalar başlar başlamaz, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğümüz tarafından hemen gerekli koruma tedbirleri alınır, gerekli güvenlik önlemlerinden sonra kazı çalışmaları yürütülür. Dolayısıyla Beşiktaş Arkeolojik Kazı Alanı da ilk andan itibaren arkeolojinin, bilimin ve güvenliğin gerektirdiği bütün tedbirler alınmış ve o güvenlik içerisinde sürdürülmektedir. Burada ortaya çıkan hiçbir verinin ve bu kazı alanının zarar görmesi söz konusu değildir. Bunların zarar görmemesi içinde her türlü tedbir alınmaktadır.'













Kaynak : AA