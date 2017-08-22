Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda yapılan duruşmada, Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin 221 sanıklı çatı davasının altıncı celsesinde savunmasını yapan Evrim, ikinci kez hakim karşısına çıktı.



Sanık Hakan Evrim'in, 'İktidar partisi ilçe teşkilatlarından, partililere, saat 21.30'da ilgili yerlere yürüneceği mesajı iletilmiştir. Bu ne demektir, bilerek önlenmeyen bir organizasyondan mı söz ediliyor acaba?' şeklindeki sözlerine salonda bulunan şehit ve gazi yakınları, 'Sallama, sallama' diyerek tepki gösterdi.



Kalkışmanın başlamasıyla devletin mükemmel bir reaksiyon gösterdiğini söyleyen Evrim, darbe girişimi gecesi saat 23.02'de Başbakan Binali Yaldırım'ın, kalkışmaya ilişkin sözleri daha bitmeden, 23.05'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ışık hızıyla darbeye teşebbüs eden askerler hakkında soruşturma başlattığını kaydetti. Devlete ait kamyonların da içlerinde kum ve çakıl konularak askeri düzen içinde tankların çıkışına engel olmak üzere Zırhlı Birlikler Komutanlığı önüne dizildiğini de ifade eden Evrim, 'Bir askeri birlik bile bu kadar sürede bu düzenle yerini alamaz' dedi.



Salonda bulunanların 'Zoruna mı gitti' şeklinde tekrar tepki göstermesi üzerine, Mahkeme Başkanı Selfet Giray, izleyicilerin sessiz olmasını istedi. İzleyiciler, 'Çok yalan söylüyor hakim bey, tahammül edemiyoruz' diyerek tepkilerini dile getirdi.



Kaynak : AA