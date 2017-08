Age of Empires 4 geliyor!

Age of Empires 4 resmen duyuruldu. Microsoft'un sessiz sedasız bir süredir üzerinde çalıştığı oyunla ilgili internete en ufak bir bilgi bile sızmamıştı. Şimdi ise elimizde Age of Empires 4'e dair ilk görüntüler var! Ancak hemen sevinmeyin; görüntüler daha çok çizimden ibaret; yani oyun içinden görüntüler henüz yok. Ama bu bile Age of Empires hayranları için çok ama çok önemli bir gelişme elbette!



Hatırlarsanız geçtiğimiz dönemde Age of Empires serisinin ilk oyununu da HD grafiklerle yeniden yapacağını açıklayan Microsoft'un seriyi yeniden canlandırma hayalleri olduğu da Age of Empires 4 ile birlikte artık kesin gibi görünüyor.



Yapımla ilgili olarak söyleyebileceğimiz son şey de daha önce Sega firması için hazırladığı oyunlarla tanınan Relic firması tarafından hazırlanıyor olduğu. Microsoft bundan bir süre önce de Age of Empires serisini PC oyunculuğuna kazandıran Ensemble Studios'u dağıtma kararı almıştı.



Age of Empires 4 yalnızca Windows yüklü PC'ler için piyasaya sürülecek.