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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar’da otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişide yaralandı.

3. Sayfa / 22 Ağustos 2017 Salı 00:23
Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Edinilen bilgilere göre kaza, Afyonkarahisar-İzmir karayolu asri mezarlık yakınlarında meydana geldi.

İddialara göre, Samet Alpu (25) yönetimindeki 45 EK 160 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Ahmet Akbaş'ın kullandığı (23) 03 RC 400 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.



Kazada Alpu, Akbaş ve Sadık Çalış (26) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hastanesine kaldırıldılar.

Yaralılardan otomobil sürücüsü Samet Alpu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken diğer yaralıların ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili polis tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak : İHA

PolisAfyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisarDevlet HastanesiDireksiyon


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