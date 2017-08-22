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ABD askerlerinin cesetlerine ulaşıldı

Singapur açıklarında ABD donanmasına ait bir savaş gemisi ile bir petrol tankerinin çarpışması sonucu kaybolan 10 denizciden bazılarının cesetlerine ulaşıldığı belirtildi.

Dünya / 22 Ağustos 2017 Salı 16:23
ABD askerlerinin cesetlerine ulaşıldı

ABD Donanması’na ait "USS John S McCain" adlı savaş gemisinin dün Singapur açıklarında bir petrol tankeriyle çarpışması sonucu meydana gelen kazada kaybolan 10 askerden bazılarının cesetlerine ulaşıldığı bildirildi.

ABD Pasifik Filosu Komutanı Oramiral Scott Swift, Singapur’da düzenlediği basın toplantısında Malezyalı ekipler tarafından bir ceset bulunduğunu ancak kimliğinin henüz tespit edilmediğin belirterek, “Dalgıçlar, bugün yaptıkları araştırmalarda kapalı kompartımanlarda bazı cesetlerin yerini tespit edebildi " dedi.

Dün, ABD Donanmasına ait USS John McCain savaş gemisi, Singapur açıklarında bir petrol tankeriyle çarpışmıştı. Meydana gelen çarpışma sonucu 10 ABD askeri kaybolmuş, 5 asker yaralanmıştı

Kaynak : İHA

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