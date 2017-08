24. Uluslararası Adana Film Festivali'ne doğru

Adana'da bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek Uluslarası Adana Film Festivali'nde, 5 ana kategoride Altın Koza Ödülleri verilecek.



Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 25 Eylül-1 Ekim'de düzenlenecek festivalin bu yıl daha zengin ve kapsamlı olacağı belirtildi.



Festivalde yeni yarışma kategorilerinin yer alacağına işaret edilen açıklamada, var olan yarışmaların kapsamının genişletileceği bildirildi.



'Ulusal Uzun Metraj Yarışması'nın Türk sinemasına yıllardır büyük katkı sağladığı kaydedilen açıklamada, bu yıl da yarışmanın ülke sinemasın ayakta kalması ve uluslararası alanda rekabet gücünün artması için öneminin korunarak hayata geçirileceği vurgulandı.



Yarışma kapsamındaki bazı ulusal kategorilerin, uluslararası kimlik kazanacağı ifade edilen açıklamada, portföye eklenen yeni kategorilerin de festivali, dünya genelinde bilinen bir sinema organizasyonu haline getirmeye yönelik özellikler taşıyacağı belirtildi.



Açıklamada, 5 ana kategoride Altın Koza Ödülleri'nin dağıtılacağı festivalin uluslararası bölümlerinin, bu yıl en az ulusal yarışmalar kadar ilgi görmesi ve sinema dünyasının dikkatini çekmesinin beklendiği kaydedildi.



Daha önce 'Adana Konulu Senaryo Yarışması' ismiyle hayata geçirilen kategorinin, bu sene 'Adana Kısa Film Maratonu Yarışması' adı ve içeriğiyle yapılacağına işaret edilen açıklamada, 12 ülkeden katılımla düzenlenen 'Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması'nın kapsamının genişletilerek, yeryüzünün her noktasından katılıma açık 'Uluslararası Kısa Film Yarışması' adıyla sinemaseverlerin karşısına çıkacağı bildirildi.



Açıklamada, 'Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nın ise 'Uluslararası Öğrenci Filmleri Yarışması'na dönüştürüldüğü belirtildi.





Sinema sektörünün aktörleri buluşacak



Festival kapsamında oluşturulacak 'Sinema Pazarı'nda sinema sektörünün aktörlerinin buluşacağı ifade edilen açıklamada, buluşmalarda sektörün gelişimi ve sorunların çözümüne ilişkin konuların ele alınacağı kaydedildi.



Açıklamada, her bir yarışma kategorisinin farklı dallarıyla birlikte, eserlerin toplam 30 dalda Altın Koza Ödülü kazanmak için jüri ve halkın beğenisine sunulacağına işaret edildi.



Açıklamada ayrıca festival kapsamında, dünya sineması, Türk dünyası ve Türk sineması seçkilerinden oluşan özel gösterimler, atölye çalışmaları, konserler ve sergilerin düzenleneceği bildirildi.



'Festivalin daha etkili hale gelmesine çalışıyoruz'



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, festivalin sinema sanatına ve Adana'nın tanıtımına her geçen yıl daha fazla katkı sağlaması için çaba harcadıklarını belirtti.



Türk sinemasının Hollywood filmleri karşısında tutunabilen ender yapılanmalardan biri olduğunu vurgulayan Sözlü, festivalin daha etkili ve dünyada ses getiren bir hale gelmesi için yoğun çaba harcadıklarını kaydetti.



Adana Film Festivali Genel Direktörü İsmail Dikilitaş da bazı ulusal yarışma kategorilerinin uluslararası nitelik kazanmasıyla, dünya sinemasının Türkiye ve kentle yakından ilgilenmesine olanak sağlandığını bildirdi.



Dikilitaş, festivalin ses getiren ve sinema sanatına üst seviyede katkı sağlayan bir organizasyon olması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Kaynak : AA