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15 Temmuz Şehitler Köprüsü bakım onarım çalışmaları sona erdi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki bakım ve onarım çalışmaları bu gece yarısı itibarıyla sona erdi. Köprü 3 şerit gidiş, 3 şeritte geliş olmak üzere hizmete açıldı.

Dünya / 22 Ağustos 2017 Salı 02:12
15 Temmuz Şehitler Köprüsü bakım onarım çalışmaları sona erdi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları bu gece yarısı itibarıyla sona erdi.

12 Haziranda bakım ve onarıma alınan köprü, 4 aşamada gerçekleşti. Asya yakasından Avrupa yakasına geçişteki 2 şerit trafiğe kapatılırken, trafik akışı karşı yönden alınan ek şeritle 2'şer gidiş ve 2'şer dönüş olacak şekilde düzenlenmişti. 25 Ağustos'ta bitmesi beklenen çalışmalar, daha erken sürede bitirilerek bu gece sona erdi.

Köprü 3 şerit gidiş, 3 şeritte geliş olmak üzere hizmete açıldı. Kaynak : İHA

AvrupaYol Çalışması


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