Türk düşmanı Cem Özdemir skandal açıklamalar

Almanya'da siyasetçiler gündemden düşmemek için yeni bir seçim kampanyası icat ettiler: Türkiye düşmanlığı.



Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir'de bu modaya uydu. Alman televizyonu ARD'nin sabah programına katılan Özdemir, Alman hükümetine Türkiye'ye daha sert davranmaları çağrısında bulundu.



Özdemir; Alman hükümetini, Türkiye'ye karşı 'fazla nazik' olmakla eleştirdi.



HÜKÜMETE TÜRKİYE ÇAĞRISI



Türkiye düşmanlığıyla bilinen Cem Özdemir, 'Sayın Erdoğan'a kibar davranırsak o da bize karşı kibar olur, şeklindeki politika büyük bir gürültüyle yıkıldı.' dedi.



Özdemir, 'Türkiye'nin hazırladığı absürt 'teröre destek veren Alman şirketleri' listesine karşılık Alman hükümetinin Hermes kredi garantisinin gözden geçirilmesi tehdidinin ardından Türkiye'den sadece 24 saat içinde tepki alındığını' savundu ve 'Erdoğan'ın kolunun Almanya ve Avrupa'ya kadar uzanamayacağını göstermenin zamanıdır.' dedi.



Özdemir, 'Erdoğan egemenliğini güçlendirmek için gerek yurt içinde gerekse yurt dışında olayların sürekli çığrından çıkmasına ihtiyaç duyuyor.



Yoksa insanlar ekonominin durumu nedir, Türkiye neden izole olmuş durumda, neden ülkenin dünyadaki dostları giderek azalıyor, diye sormaya başlar.



İnsanların bunu sormaması içinse düşmanlara ihtiyaç duyuluyor' iddiasında bulundu.