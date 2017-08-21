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Skandal İtalya'ya da sıçradı

İtalya Sağlık Bakanlığı, inceleme çalışmaları kapsamında toplatılan 114 yumurtadan 2’sinde böcek ilacı fipronilli bulunduğunu bildirdi.

Sağlık / 21 Ağustos 2017 Pazartesi 21:14
Skandal İtalya'ya da sıçradı

İlk olarak Hollanda'da ortaya çıkan Belçika'da patlak veren zehirli yumurta skandalı bu sefer de İtalya'ya sıçradı.

İtalya Sağlık Bakanlığı, yumurtaların incelenmek üzere toplatıldığını, 114 numuneden 2'sinde böcek ilacı fipronilli bulunduğunu bildirdi.

Öte yandan, Hollanda ortaya çıkan yumurta skandalı 19 ülkeye yayılırken, 150 çiftlik geçici olarak kapatılmıştı.

Kaynak : İHA

Sağlık BakanlığıYumurtaHollandaİtalya


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