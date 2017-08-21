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Şanlıurfa'da İnsansız Hava Aracı düştü

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir tarlaya İnsansız Hava Aracı düştü.

Güncel / 21 Ağustos 2017 Pazartesi 15:27
Şanlıurfa'da İnsansız Hava Aracı düştü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde mısır tarlasına insansız hava aracı (İHA) düştü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yolbilen köyünde Hıdır Üçağaç'a ait mısır ekili tarlaya İHA düştüğünü gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, hava aracının enkazında incelemede bulundu.

Tarla sahibi Üçağaç, ifadesine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü

KÖYLÜLER ANLATTI

Görgü tanıklarından İdris Üçağaç, yaptığı açıklamada, "İçerdiydim ses gelince dışarı çıktım, aracın bir anda tarlanın ortasına düştüğünü gördüm." dedi.


Ahmet Üçağaç ise köyde oturdukları sırada şiddetli bir ses duydularını, tarlaya gittiklerinde parçalanmış bir hava aracı gördüklerini ifade ederek, "Ses çıkarıyordu, sinyal veriyordu. Önce korktuk sonra jandarmaya haber verdik. Gelip incelediler." ifadesini kullandı.

AÇIKLAMA GELDİ

Bu arada İncirlik Hava Üssü'nün resmi internet sayfasından paylaşılan açıklamada, "ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir MQ-1 Predator (İnsansız Hava Aracı) bugün saat 11:50 sularında Türkiye’nin güneydoğusunda düşmüştür. Kazanın sebebi bilinmemektedir." denildi.





Kaynak : İHA

İnsansız Hava AracıJandarmaMısırViranşehir


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