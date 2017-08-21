Mustafa Ceceli Sarımsak Festivali'nde sahne aldı

Taşköprü Köprübaşı Festival Meydanını dolduran binlerce kişiye hitap eden Mustafa Ceceli, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla Taşköprülü müzik severlere unutulmaz bir gece yaşattı. Sahneye çıktığı andan itibaren neşeli tavırları ile dikkat çeken Mustafa Ceceli'ye, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan tarafından plaket ve sarımsaktan örülmüş taç hediye edilerek başına takıldı.



Şarkı arasında Taşköprülü müzik severlerle sohbet eden Mustafa Ceceli, 9 yıl önce yine bir sarımsak festivalinde pop müzik sanatçısı Sezen Aksu'nun ekibinde vokalist olarak geldiğini ve Taşköprü'ye bu defa konser vermek üzere gelmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.



31. Taşköprü Sarımsak Festivali, Mustafa Ceceli konserinin ardından son buldu.



Kaynak : İHA