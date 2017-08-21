USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Mustafa Ceceli Sarımsak Festivali'nde sahne aldı

Taşköprü Belediyesi tarafından 31.’si düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali etkinlikleri kapsamında ünlü pop müzik sanatçısı Mustafa Ceceli sahne aldı.

Kültür-Sanat / 21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:49
Mustafa Ceceli Sarımsak Festivali'nde sahne aldı

Taşköprü Köprübaşı Festival Meydanını dolduran binlerce kişiye hitap eden Mustafa Ceceli, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla Taşköprülü müzik severlere unutulmaz bir gece yaşattı. Sahneye çıktığı andan itibaren neşeli tavırları ile dikkat çeken Mustafa Ceceli'ye, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan tarafından plaket ve sarımsaktan örülmüş taç hediye edilerek başına takıldı.

Şarkı arasında Taşköprülü müzik severlerle sohbet eden Mustafa Ceceli, 9 yıl önce yine bir sarımsak festivalinde pop müzik sanatçısı Sezen Aksu'nun ekibinde vokalist olarak geldiğini ve Taşköprü'ye bu defa konser vermek üzere gelmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

31. Taşköprü Sarımsak Festivali, Mustafa Ceceli konserinin ardından son buldu.

Kaynak : İHA

Belediye BaşkanıPop MüzikFestivalMustafa Ceceli


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı