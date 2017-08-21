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Katar'dan Suudi Arabistan'a 'Hac' çağrısı

Katar Dışişleri Bakanlığı, Katarlı hacı adaylarının kutsal topraklara nakli için sadece Suudi Arabistan Hava Yolları'na izin verilmesini eleştirerek, Riyad yönetiminden, vatandaşlarının hac ibadetini yerine getirebilmesi için kolaylık sağlamasını talep etti.

Dünya / 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:19
Katar'dan Suudi Arabistan'a 'Hac' çağrısı

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'Katarlı hacıların naklinin sadece Suudi Arabistan Hava Yolları ile yapılması, benzeri olmayan mantıksız bir durum olmanın yanı sıra bu ibadeti bütün Müslümanlar için kolaylaştırma çağrısını yapan İslam dininin öğretilerine de aykırıdır.' ifadeleri kullanıldı.

'HAC İBADETİNİ YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN KOLAYLIK SAĞLAYIN'

Açıklamada, Suudi Arabistan makamlarına, Katarlı Müslümanların hac ibadetini yerine getirmesi için kolaylık sağlamaları çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumu geçen perşembe, Katarlı hacı adaylarının Doha'dan Cidde'ye nakli için 7 sefer düzenleneceğini bildirmişti.

Riyad yönetimi, geçen çarşamba da Katarlı hacı adaylarının önceden elektronik izin almadan kara ve hava yoluyla ülkeye girebileceklerini, masraflarının ise Kral Selman bin Abdulaziz tarafından karşılanacağını duyurmuştu.

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KatarDışişleri BakanlığıİslamSuudi Arabistan


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