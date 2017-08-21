Kadıköy Osmanağa Mahallesi'nde 19 Mayıs 2017 tarihinde közde kahve yapan işyerinin tuvaletinde P.K. (20) isimli genç kıza tecavüz ettiği iddia etilen garson H.A. (17) hakkında 12 yıldan az olmamak üzere 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Çocuk Suçları Bürosu Savcısı Gökçen Tuncer tarafından hazırlanarak Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, müşteki P.K.'nın 19 Mayıs 2017 tarihinde közde kahve yapan işyerine gittiği, bir süre sonra tuvalete gitmek için şüpheli garson H.A.'ya tuvaletin yerini sorduğu, şüpheli H.A.'nın da müşteki P.K.'yı lavaboya götürdüğü anlatıldı.







TUVALETİN KAPISINI ZORLAYARAK AÇTI ELİNDE BIÇAKLA TECAVÜZ ETTİ



Şüpheli H.A.'nın müşteki P.K. tarafından kilitlenen tuvaletin kapısını zorlayarak açtığı kaydedilen iddianamede, şüphelinin elinde bıçakla müştekiye yönelik cinsel saldırıda bulunduğu, müştekinin olaydan sonra şüpheliden şikayetçi olduğu belirtildi.











Kaynak : DHA