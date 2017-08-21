İspanyol basını: Barcelona saldırganı yakalandı!

spanyol Radyo Cadena, patlayıcı yüklü yelek giymiş bir kişinin vurulduğunu öne sürdü.



İspanyol gazetesi La Vanguardia ise, Barcelona saldırısında minibüsü kullanan Yunus Ebuyakub'un tutuklandığını belirtti.



Katalan polisi, gün içerisinde Las Ramblas caddesinde düzenlenen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda minibüsü kullanan kişinin Ebuyakub olduğunu duyurmuş ve Avrupa çapında Ebuyakub'u arama çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti.





