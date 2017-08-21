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Hükümetin zam teklifine yanıt

Hükümetin 2018 için yüzde 3,5+3,5, 2019 için yüzde 4+5 zam teklifine memurlardan yanıt geldi.

Ekonomi / 21 Ağustos 2017 Pazartesi 17:40
Hükümetin zam teklifine yanıt

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 'Yeterli ve ikna edici bir rakam değildir, ancak müzakere için önemli. Bize göre masaya gelmesi gereken 4-5 puan, yeterli süre var. Birkaç adım daha bekliyoruz. Müzakereye hazır ama imzaya uzağız' dedi.

Memurlardan hükümetin zam teklifine yanıt geldi.

Basın toplantısı düzenleyen Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, şunları söyledi:

'Yeterli ve ikna edici bir rakam değildir, ancak müzakere için önemli. Memur-Sen olarak biz kamu görevlileri maaşları enflasyona yenilmekten ziyade refahtan pay alınca yükseliş başlayacak. Biz mevcut gerçekleşen enflasyon rakamlarının dikkate alınarak bunun üzerinden bir gerçeklikle masaya gelinsin istedik. Yeterli süre var ve birkaç puan artışla birlikte yeniden bir araya gelinebilir. Bize göre masaya gelmesi gereken 4-5 puan, yeterli süre var. Teklif imza atmaya uygun değildir. Birkaç adım daha bekliyoruz. Müzakereye hazır ama imzaya uzağız.'

HÜKÜMET NE TEKLİF ETMİŞTİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 için yüzde 3,5+3,5, 2019 için yüzde 4+5 zam teklif ettiklerini açıklamıştı.
Toplu görüşme sürecinde saat 24.00'e kadar hükümetle memurlar arasında uzlaşma sağlanamazsa süreç Kamu Hakem Heyeti'ne gidecek.

Hükümet memura son zam teklifini yaptı

ZamMemursen


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