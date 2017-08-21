USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Hayaller 15 milyona odaklandı

6 haftadır devreden Süper Loto’da ikramiye 15 milyona yaklaştı. Vatandaşlar kupon doldurmaya devam ederken, 15 milyonluk dev ikramiye ise 24 Ağustos Perşembe günü çekilecek.

Yaşam / 21 Ağustos 2017 Pazartesi 15:08
Hayaller 15 milyona odaklandı

Süper Loto'nun 6 haftadır devretmesi üzerine zengin olma umuduyla bayilere giden vatandaşlar, kupon doldurmaya devam ediyor. Edirne'de bir büfe her haftanın aksine bugünlerde daha yoğun mesai harcarken, ikramiyenin 15 milyon olması nedeniyle zaman zaman büfenin önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

Her hafta Perşembe günü çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da 24 Ağustos sonuçları merak konusu olurken, Süper Loto'da 24 Ağustos sonuçları Milli Piyangonun canlı yayınlanacak çekilişi sonrasında belli olacak. Kaynak : İHA

Yoğun Mesai


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı