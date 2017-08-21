Hayaller 15 milyona odaklandı

Süper Loto'nun 6 haftadır devretmesi üzerine zengin olma umuduyla bayilere giden vatandaşlar, kupon doldurmaya devam ediyor. Edirne'de bir büfe her haftanın aksine bugünlerde daha yoğun mesai harcarken, ikramiyenin 15 milyon olması nedeniyle zaman zaman büfenin önünde uzun kuyruklar oluşuyor.



Her hafta Perşembe günü çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da 24 Ağustos sonuçları merak konusu olurken, Süper Loto'da 24 Ağustos sonuçları Milli Piyangonun canlı yayınlanacak çekilişi sonrasında belli olacak. Kaynak : İHA