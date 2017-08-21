Devletten ailelere destek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen özel okullarda öğrenim görecek öğrenciler için verilecek eğitim ve öğretim desteği başvuruları, 10 Ağustos'ta yapılmaya başlandı. Başvurular, 6 Eylül 2017 tarihinde sona erecek. MEB'in yaptığı açıklamaya göre özel okul teşvik başvuru sonuçları 7 Eylül´de açıklanacak.



6 Eylül'e kadar devam edecek olan başvurular kapsamında 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı içinde toplam 74 bin öğrenci ilk defa bu destekten yararlanma imkânı bulacak. Okul öncesi eğitim veren kurumlarda 6 bin, ilkokullarda 15 bin, ortaokullarda 15 bin, liselerde 15 bin, temel liselerde 24 bin öğrenci teşviklerden yararlandırılacak.



Bu destekten yararlanmak isteyen öğrenciler, e-Okul üzerinden başvurularını yapabiliyor. Verilecek destekler çocuğunu özel okulda okutmak isteyen veliler için de iyi bir kaynak olacak.Özel okullarda ortalama 20 bin lira gibi ücret alınırken, devlet desteğiyle bu rakamlar ortalama 16 bin liraya inecek. Ayrıca özel okulların öğrenciler için vereceği teşvikler de hesaba katılırsa, hemen hemen pek çok aile çocuğunu özel okulda okutma imkanını bulabilecek.



3 – 4 BİN LİRA ARASINDA DESTEK



Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl özel okullarda okuyan öğrencilere verilen eğitim ve öğretim desteği kapsamında 2017-2018 öğretim yılında, okul öncesi eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere 3 bin 60 lira, ilkokul ve temel liselerde öğrenim gören öğrencilere 3 bin 680 lira, ortaokul ve diğer liselerde öğrenim gören öğrencilere ise 4 bin 280 lira destek ödemesi yapılacak. Ayrıca 2017-2018 öğretim yılında okul öncesinde 6 bin, ilkokul, ortaokul ve liselerde 15 biner, temel liselerde ise 24 bin olmak üzere toplam 74 bin öğrenci ilk defa bu destekten yararlanma imkânı bulacak.







OKULLARDAN BURS



Derlediğimiz bilgilere göre, özel okullar TEOG puanına göre öğrencilere burs veriyor. TEOG'da 490- 500 bin puan arasında alan öğrenciler yüzde 100, 480-489 bin puan arasında alan öğrenciler yüzde 75, 425- 459 bin puan arasında alan öğrenciler yüzde 50, 375 - 399 bin arasında puan alan öğrenciler de yüzde 30 oranında burs alabiliyor. Kaba bir hesaplamayla 20 bin liralık bir okulda, yüzde 50 burs alan öğrenci 10 bin liraya, devlet desteğinden yararlanırsa da 7 bin civarında bir rakamla eğitime devam edebiliyor. 7 bin lira ödeyen bir veli, ayda 777 bin liraya okul ücreti ödemiş oluyor.



OKUL DEĞİŞTİRENE DE BURS VAR



“Bu sene çocuğumu özel okulda okutacağım” ya da “Bu okuldan memnun kalmadım” diyen veliler, çocuğu geçen senelerde TEOG'a girmiş olsa da TEOG burslarından yararlanabiliyor. Eğitim uzmanları, hem devlet desteğinin hem de okullarca verilen bursların velilere büyük bir ekonomik katkı olduğunu söylüyor.



DEVLET DESTEĞİ İÇİN ŞARTLAR



Milli Eğitim Bakanlığı, devlet desteğinden yararlanmak isteyenlerin bazı şartları karşılıyor olması gerektiğini söyledi. İşte o şartlar..



T.C. vatandaşı olmak,



Okul öncesi eğitimde 18 Mart 2012 ile 18 Eylül 2013 tarihlerinde veya arasında doğmuş olmak,



İlkokul birinci sınıflarda 30 Eylül 2017 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak,



Beşinci sınıfa devam edeceklerde 18 Eylül 2017 tarihi itibariyle ortaokul veya imamhatip ortaokulu kayıt şartlarına sahip olmak,



Ortaöğretime devam edeceklerde ortaöğretim kurumlarının kayıt şartlarına sahip olmak,



Eğitim ve öğretim desteği alırken 2016-2017 eğitim öğretim yılı sonunda sınıf tekrarı yapmamış olmak,



Resmi/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında kayıtlı olmak,



Eğitim ve öğretim desteği almak istediği okul türünün kayıt ve nakil şartlarına haiz olmak.