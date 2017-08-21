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Bakan Çavuşoğlu Irak'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Irak'a gidiyor. Erbil ve Bağdat'ta görüşmeler yapacak... .

Siyaset / 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:16
Bakan Çavuşoğlu Irak'a gidiyor

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Irak ilişkilerinin gündeminde yer alan konuları ele almak üzere Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun 23 Ağustos 2017 tarihinde Irak'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“Sayın Bakanımız Türkiye-Irak ilişkilerinin gündeminde yer alan konuları ele almak üzere 23 Ağustos 2017 tarihinde Irak'ı ziyaret edecektir. Sayın Bakanımızın, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Başbakan Haydar Ebadi, Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi, Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüşmesi ve Iraklı Türkmen siyasetçilerle bir araya gelmesi, ardından Erbil'e geçerek IKBY Başkanı Mesud Barzani ile bir görüşme yapması öngörülmektedir” denildi.

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