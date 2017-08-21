Bakan Arslan'dan bayram müjdesi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kurban Bayramı'na ilişkin, 'Bayram süresince yol çalışması olmayacak, açılabilir durumdaki yollar kullanıma açılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki çalışmalar kapsamında, '15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışmalar bu gece bitiyor. Köprü 6 şeritli olarak hizmet verecek' dedi.



'YÜZDE 40'I YENİLENDİ'



Arslan, 'Bu gece yarısı çalışmaları bitirmiş oluyoruz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu gece yarısından itibaren 3 şerit gidiş 3 şerit geliş olmak üzere yenilenmiş haliyle insanlarımıza, yolcularımıza, sürücülerimize hizmet verecek.' dedi.



Daha önce köprüde serbest geçiş sistemi uygulamasının başlatıldığını dile getiren Arslan, ancak bunun keyfinin yeterince sürülemediğini, bu gece yarısından sonra sürücülerin serbest geçişin de keyfini süreceğini söyledi.



Arslan, köprünün aşağı yukarı yüzde 40'ının yenilendiğinin altını çizerek, köprüde güçlendirme, depreme karşı dayanıklı hale getirme, dünyada bir ilk olan eğik askı sisteminin düşey askı sistemine çevrilmesi gibi işlemlerin yapıldığından bahsetti.



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Kaynak : İHA