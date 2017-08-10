USD (Alış - Satış) : 3,53 - 3,54 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Tavan çöktü: 1 işçi göçük altında

Gaziantep’te özel bir kolejin bodrumunda tavan çöktü. Olayda, kanalizasyon çalışması yürüten 1 işçi göçük altında kaldı.

3. Sayfa / 10 Ağustos 2017 Perşembe 13:55
Tavan çöktü: 1 işçi göçük altında

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan özel bir kolejin bodrum katında tavan göçtü. Göçük esnasında kanalizasyon çalışması yürüten 4 işçiden biri göçük altında kaldı. Olayın ardından bölgeye UMKE 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 buçuk saattir süren çalışmalarda göçük altında kalan 18 yaşındaki Suriyeli Zekeriya Abdullah'a ulaşılmaya çalışılıyor.

Göçük esnasında çalışan 4 işçiden 2'sinin kaçmayı başardığı öğrenilirken, diğer ikisinden birinin de kapının ağzında kaldığı ve kapının açılması ile birlikte dışarı çıktığı öğrenildi. Kaynak : İHA

Polis EkipleriAtatürkKanalizasyon Çalışması


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

BASIN BU “FETÖ” HABERİNİ ATLADI!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

2050'de Türk Ve Müslüman Nüfusu Ne Olacak?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı