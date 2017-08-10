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Karı-koca suçüstü yakalandı! 200 TL karşılığında. .

Ankara'nın Haymana ilçesinde muska yazdığı ve para karşılığı dua ettiği iddia edilen 55 yaşındaki M.Z.Ç. ile eşi 49 yaşındaki G.Ç. polis tarafından baskın yapılarak gözaltına alındı.

3. Sayfa / 10 Ağustos 2017 Perşembe 15:02
Karı-koca suçüstü yakalandı! 200 TL karşılığında. .

Haymana Polis Merkezi'ne, Yenimahalle TOKİ Konutlarında karı-koca olduğu belirtilen iki kişinin para karşılığı muska yazarak dua ettiğine dair ihbar yapıldı.

İhbarı değerlendiren ve savcılık talimatıyla harekete geçen polis, mağdur vatandaş olarak kamufle oldu ve 'evliyiz, huzurumuz yok, bize yardımcı olun, boşanmak istemiyoruz. Dua ederek sorunları çözüyor muşsunuz?' diyerek irtibata geçerek randevu aldı.

Müşteri sandığı polislerle görüşmeyi kabul eden şebeke, 200 TL karşılığında dua okuyup, üfledikten sonra kağıtlara bir şeyler yazarak evliliğinin sorunlu olduğunu söyleyen polis çifte verdi.



Bunun üzerine kimliklerini açıklayan ve suç üstü yapan polisler, şebekeyi seri numaraları alınmış paralarla beraber kıskıvrak yakalayıp, gözaltına aldı. Ağrı nüfusuna kayıtlı olan M.Z.Ç. ile G.Ç. polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra savcılığa sevk edildi.

PolisPolis EkipleriYaşlı KadınPolis MerkeziYaşlı Adam


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