'Hero' tişörtü nedeniyle 5 görevli açığa alındı, sanığa dava açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 kişinin yargılanmasına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.



5 GÖREVLİ AÇIĞA ALINDI



Sanıklardan Gökhan Güçlü'nün geçen duruşmaya üzerinde İngilizce'de 'Kahraman' anlamına gelen 'Hero' yazılı tişörtle gelmesiyle ilgili başlatılan araştırmada sanık astsubay Gökhan Güçlü ve bu tişörtü kendisine gönderen ablası Bahar Güçlü hakkında 'Örgüt propagandası yapmak' suçundan dava açıldı. Bu olayla ilgili cezaevi ikinci müdürü, bir idari personel ile üç infaz koruma memuru, Adalet Bakanlığı'nın kararıyla açığa alındı.



Geçen yıl 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinden oluşan 37 kişilik özel tim, 2 polisi şehit edip kaçtı. Otele saldırı düzenleyenlerden, aralarında İzmir'deki Çiğli Ana Jet Üssü'nün imamı olduğu belirtilen 'Paşa' lakaplı astsubay Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 25'i ilk yakalanarak tutuklandı. Daha sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda tabur komutanı olan Binbaşı Şükrü Seymen ile önceden aynı birlikte eğitim alıp görev yapan askerlerden seçtiği Yüzbaşılar İsmail Yiğit, Mustafa Serdar Özay, Muammer Gözübüyük, Ergün Şahin, Bahadır Sagun, Mehmet Öztürk, Üsteğmenler Murat Köse, Mehmet Demir, Enes Yılmaz; Teğmen Muhammet Burak İpek de yakalanarak tutuklandı. Firari Yüzbaşı Burkay Karatepe ise, yakalanamadı.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame ile sanıkların her biri için 6 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. Suikasta teşebbüs eylemini gerçekleştirmek üzere Marmaris'e gelen 37 askeri personelin yanı sıra azmettirici ya da yardımda bulunduğu belirlenenlerle birlikte aralarında örgüt lideri Fethullah Gülen'in de bulunduğu, 3'ü firari toplam 47 kişi hakkında dava açıldı. Sanıkların, 'Cumhurbaşkanına suikast', 'Anayasayı ihlal', 'Yasama organına karşı suç', 'Hükümete karşı suç', 'Silahlı terör örgütü yöneticisi olma', 'Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme', 'Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama', 'Zincirleme şekilde silahla tehdit', 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret', 'Kamu malına zarar verme, mala zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali ve nitelikli yağma' suçlarından 6'şar kez ömür boyu hapis cezasına çarptırılması istendi.



Geçen ay yapılan son duruşmada savcı tüm kanıtların toplandığını, sanıkların savunmalarını yaptığını ve tanıkların dinlendiğini, tüm gerçeklerin ortaya çıktığını ifade ederken dosyaya ilişkin esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı, 1 sanık hakkında beraat isteminde bulundu, diğer sanıklarla ilgili 6'şar kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi.



TARTIŞMA YARATAN TİŞÖRTLE İLGİLİ DAVA AÇILDI



Geçen 13 Temmuz'da yapılan duruşmaya sanıklardan Gökhan Güçlü'nün, üzerinde İngilizce'de 'Kahraman' anlamına gelen 'Hero' yazılı tişörtle gelmesi tartışma yarattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 15 Temmuz darbe teşebbüsünün yıldönümünde yaptığı açıklamayla, FETÖ üyelerinin tek tip kıyafet giymeleri gerektiğini söyledi. Gökhan Güçlü'nün 'Hero' yazılı tişörtle gelmesinden sonra başlatılan soruşturmada önemli gelişmelerin kaydedildi. Sanık darbeci askerlerden Gökhan Güçlü ve tişörtü gönderen ablası bahar Güçlü hakkında örgüt propagandası yapmak suçundan dava açıldı. Ayrıca cezaevi ikinci müdürü, bir idari personel ile üç infaz korumla memuru da, Adalet Bakanlığı'nın kararıyla açığa alındı.