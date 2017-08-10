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'Hala TSK'da FETÖ'nün adamları var'

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, hala TSK'da FETÖ'nün adamları olduğunu ileri sürdü.

Televizyon / 10 Ağustos 2017 Perşembe 11:27
'Hala TSK'da FETÖ'nün adamları var'
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Habertürk ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında Akıncı Üssü Davası masaya yatırıldı. Programa konuk olan Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, hala TSK'da FETÖ'nün adamları olduğunu ileri sürdü.

'FETÖ ile bağı olmayanın darbeyle de bağı da yoktur' diyen Yavuz, 'Belki o gece emir alamadığı için kenara çekilmiş, bir asker gibi davranamamış olabilir. Ama bu bir darbe davası ve darbeye katılanlar ve bu örgüte üye olanlar yargılanıyor' dedi.

'TSK'DAKİ FETÖ'CÜLERİN VARLIKLARI HAFİFE ALINMAMALI'

Yavuz, Hulusi Akar, Akın Öztürk, Yaşar Güler, Abidin Ünal'ın mahkemede tanık olarak dinlenmesi gerektiğini ifade ederek, 'Hala TSK'da FETÖ'nün adamlarının olduğunu düşünüyorum. Benim elimde liste yok ama bazı eylemlere baktığımızda, bazı tutumlara baktığımızda, bazı karar vericilerin yanlış karar verdiğini gördüğümüzde bu adamların varlığı orada var ve hafife alınmaması gerekir. Ve karar vericileri de yanlış yönlendirebilir bu insanlar. Onun için hiçbir gri alan kalmadan hukuku bütün kurum ve kurallarıyla işletmemiz lazım' şeklinde konuştu.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Abidin ÜnalTürk Silahlı KuvvetleriFetö Terör ÖrgütüAkın ÖztürkDarbe Davası


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