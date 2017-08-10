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Dehşet dolu o günü anlattı

Üsküdar’da baba A.G’nin 2 çocuğunu öldürdüğü ve 1 çocuğunu yaraladığı olayda yaralanan genç Orçun Güleryüz dehşet dolu o günü anlattı. Güleryüz: "Başıma keserle vurdu. Tekme atıp kurtuldum. Anneme darp olayı olmuştu, şikayetçi olmuştu. Biz geri çektirdik keşke çektirmeseydik" dedi.

3. Sayfa / 10 Ağustos 2017 Perşembe 14:44
Dehşet dolu o günü anlattı
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Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde bıçakla iki çocuğunu öldürüp bir çocuğunu da yaralayan A.G.'nin yaralanan oğlu 22 yaşındaki Orçun Güleryüz konuştu.

Babasının cinnet getirdiği sabah, evlerinde yaşanan dehşet dolu dakikaları anlatan genç, babasının başına keserle vurduğunu kurtulmak için babasına tekme attığını söyledi.

Yan odadaki ağabeyine bakmak için odaya girdiğinde ise ağabeyinin yorganın altındaki cansız bedenini gördüğünü ifade etti.

Annesinin daha önce babasından şikayetçi olduğunu ifade eden genç: 'Biz geri çektirdik keşke çektirmeseydik' dedi.

'Yorganı kaldırdım ölmüştü zaten o her yeri delik deşikti'

Olaydan önceki gece hiç bir şey olmadığını ifade eden Orçun Güleryüz: 'Gece bir şey yoktu, sabah oldu uyuyorduk. İlk önce ağabeyimi bıçaklamış sonra keserle kafasını darp etmiş. Biz ağabeyimle aynı odada yatıyorduk. Diğer ağabeyim Onur ile babam aynı odada yatıyordu. Bizde Ahmet ağabeyimle ikimiz yatıyorduk. Ona bir şey yaparken ben hiç duymadım. Ona yapmış üstünü örtmüş, sonra bana yaptı başıma keserle vurdu. Hiç bir şey yoktu akşam da baya konuştuk, iyiydi. Uyurken direkt keserle vurdu, tekme falan attım, iteledim öyle kaçtım. Sonra babamın yanında yatan ağabeyim geldi diğer odadan 'baba ne yapıyorsun' demeye kalmadan bu sefer ona vurdu, o yere yığıldı. Bende diğer ağabeyimi kaldırayım dedim bize yardım etsin diye yorganı kaldırdım ölmüştü zaten o her yeri delik deşikti'dedi.

'Şikayetçi olmuştu, biz geri çektirdik keşke çektirmeseydik'

Evden çıkar çıkmaz komşulara koştuğunu dile getiren Güleryüz: 'Diğer abimin yanına gittim yardım edeyim diye bir tane vurdum peşime geldi. Bende bahçeden dışarı kaçtım. Komşulara falan haber verdim, ambulansı aradılar, geldiler. Abimler orda vefaat etti, ben yaralı çıktım. Anneme darp olayı olmuştu, şikayetçi olmuştu. Biz geri çektirdik keşke çektirmeseydik' dedi.

Öte yandan polisteki sorgusunda suçunu itiraf eden A.G. emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. A.G. emniyetten çıkarken basın mensuplarına gözyaşları içinde 'Pişmanım” dedi.

Öte yandan babalarının öldürdüğü Ahmet Güleryüz ve Onur Güleryüz'ün cenazesi bugün öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nişantepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gençlerin yakınları ise basın mensuplarının camide görüntü alınmasına izin vermedi. Kaynak : İHA

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