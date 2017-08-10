Can Dündar'dan CHP-HDP iş birliğine destek

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı CHP'ye iş birliği çağrısı yaptı.



HDP'nin bu çağrısına Almanya'ya kaçan Can Dündar'dan destek geldi.



Can Dündar sosyal medya hesabına şunları yazdı:



'Yüzde 50'nin üzerinde oy alabilecek, yani 1+1'in 3 edeceği yeni bir ittifak gerekiyor. HDP,CHP & diğer paydaşların birlikteliği şart.'





HDP'den CHP'ye iş birliği çağrısı Kaynak : Beyaz Gazete Özel