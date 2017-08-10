Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na öneriler

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.



Alman dergisine röportaj veren Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi şikayet ederken, Alman turistlerin Türkiye'ye gelmemesi gerektiğini söylemişti.



KILIÇDAROĞLU'NA ÖNERİLER



Bu sözleri eleştiren Ahmet Hakan Kılıçdaroğlu'na önerilerde bulunurken şunları yazdı;



Oysa Kemal Kılıçdaroğlu, o Alman dergisinin sorusunu yanıtlarken şunları söyleyebilirdi:



- Evet, bizim ülkemizde adalet ve demokrasi sorunları var.



- Biz bu sorunları ortadan kaldırmak amacıyla siyasi mücadele veriyoruz.



- Ancak bu sorunların, ülkemize gelen turistlere yansıyan bir tarafı yok.



- Almanlar, ülkemize gönül rahatlığıyla gelebilir.



- Turizm açısından bizim ülkemiz tercih edilecek güzelliklere sahiptir.



- Alman vatandaşlarını ülkemize bekliyoruz.



Size bir şey söyleyeyim mi?



Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir Alman dergisine bunları söylemeyi becerebildiği gün...



CHP'nin AK Parti açısından çok büyük bir tehlike haline geldiği gün olacaktır.



AKAYDIN'A AYAR



15 Temmuz hain darbe girişiminde ölenlerin katilinin devlet olduğunu söyleyen CHP'li Mustafa Akaydın'ı da eleştiren Ahmet Hakan, 'halt etmişsin' diyerek seslendi.



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