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Teröristlerden AK Parti'li isme saldırı

PKK'lı hainler AK Parti Van Özalp ilçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'yi öldürüd.

3. Sayfa / 01 Temmuz 2017 Cumartesi 23:51
Teröristlerden AK Parti'li isme saldırı

Olay, bugün saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Boğazkesen Mahalles'inde meydana geldi.

SİLAH ZORUYLA EVİNDEN KAÇIRDILAR

PKK'lı teröristler, aynı zamanda eski mahalle muhtarı olan AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin evine geldi. Silah zoruyla içeri giren teröristler, Ahi'yi dışarı çıkarıp araca bindirerek Şemsettin Mahllesi'ne götürdü.

TERÖRİSTLER OLAY YERİNDEN KAÇTI

Teröristler burada, Ahi'yi indirip uzun namlulu silahla birkaç el ateş ederek vurdu. PKK'lılar kaçarken, silah sesleri üzerine olay yerine giden mahalle sakinleri, Aydın Ahi'yi kanlar içerisinde buldu. Ağır yaralı olarak özel araçla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

BÖLGEDE OPERASYON BAŞLATILDI

Olayın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.



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