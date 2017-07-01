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Terör örgütüne bir darbe daha

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari Yüksekova İkiyaka dağları bölgesindeki operasyonda arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolar ve güvenlik korucularının iki mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirdiğini duyurdu.

3. Sayfa / 01 Temmuz 2017 Cumartesi 23:06
Terör örgütüne bir darbe daha

TSK, Hakkari Yüksekova İkiyaka dağları bölgesinde 25 Mart 2017 de başlayan ve halen 3400 metre yükseklikte devam eden Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar operasyonunda arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolar ve güvenlik korucularının buldukları iki ayrı mağrada çok sayıda mühimmat ele geçirdiğini bildirdi. Ele geçirilen mühimmatlar şu şekilde:

'1. Mağrada; 17 adet anti tank roketatar mühimmatı, 17 adet sevk fişeği, 1adet anti personel roketatar mühimmatı, 83 adet boş el bombası, 5 adet hazır el bombası, 400 adet AK-47 mühimmatı, 800 adet PKM Makineli Tüfek mühimmatı, 3 adet PKM Makineli Tüfeği, 2 adet RPG-7, 1 adet mekanizması çıkarılmış doçka silahı, Yaklaşık 300 adet fünye, 5 adet paket fünye, 3 makara kablo, 1 adet hilti ucu. 2. Mağrada; 1 adet Güdümlü Füze (atıma hazır), (Rus malı olan bu silahın seri numarası silinmiş ve üzeri tekrar boyanmıştır)

4 adet regülatör, 1 adet kaynak makinası, 4 adet hilti, 3 adet televizyon, 4 adet dvd oynatıcı, 1 adet matkap, 2 adet jeneratör ve Çok sayıda yedek parça ve doküman.'





Kaynak : İHA

ŞehitTelevizyonFünyeEl BombasıHakkari Yüksekova


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