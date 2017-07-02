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O isimler sessiz

DHKP-C'li isimler için ilan veren isimler AK Partili siyasetçilere sessiz kaldı.

Güncel / 02 Temmuz 2017 Pazar 00:41
O isimler sessiz

111 sözde aydın ve sanatçı DHKP-C bağlantıları sebebiyle tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için devlete çağrı yapıp, gazetelere tam sayfa ilan vermişti.

Son iki gündür, AK Parti'li siyasetçilere yapılan suikastler gündemi sarsarken, sözde adalet isteyenler sessiz kaldı.

KİMLER İMZALADI

Bildiriye imza atan bazı isimler ise şöyle sıralandı: Can Dündar, Sıla Gençoğlu, Fatih Portakal, Meltem Cumbul, Müjde Ar, Müjdat Gezen, Zuhal Olcay, Zülfü Livaneli, Gülriz Suriri, Hayko Çepkin, Akın Birdal, Ataol Behramoğlu, Atilla Dorsay, Ayşe Kulin, Ahmet Ümit.

BÖYLE AKADEMİSYEN OLMAZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın terör örgütü DHKP-C ile bağlantılarına dikkat çekerek defalarca gözaltına alındıklarını açıklamıştı. Bakan Soylu, 'Böyle akademisyen olunmaz.' ifadelerini kullanmıştı.

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