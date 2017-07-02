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Mehmet Ali Alabora'dan PKK derneğinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek!

Mehmet Ali Alabora, adalet yürüyüşünün içinde olunmasına ve güçlendirerek desteklemesi gerektiğine dikkat çekti.

Güncel / 02 Temmuz 2017 Pazar 12:12
Mehmet Ali Alabora'dan PKK derneğinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek!

Gezi olaylarından sonra İngiltere'ye yerleşen oyuncu Mehmet Ali Alabora, Londra'da terör örgütü PKK'yı destekleyen Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (DAY-MER) tarafından organize edilen festivalde konuştu.

Alabora bir soru üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı adalet yürüyüşü için konuştu.

'GÜÇLENDİREREK DESTEKLENMELİ'

Yürüyüş için destek mesajı veren oyuncu “Eylem eylemdir. İçinde olarak, eleştirerek, güçlendirerek desteklenmelidir” dedi.



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