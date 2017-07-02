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Kılıçdaroğlu: Sivas Katliamı'nda hayatlarını kaybedenleri rahmetle anıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İki Adalet ve Kalkınma partili yönetici doğuda, terör örgütü tarafından katledildi. İki yöneticinin ailelerine ve Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticilerine başsağlığı dileklerimiz iletiyoruz." dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca, yıl dönümünde, Sivas Katliamı'na yönelik açıklamalarda da bulundu.

Siyaset / 02 Temmuz 2017 Pazar 07:57
Kılıçdaroğlu: Sivas Katliamı'nda hayatlarını kaybedenleri rahmetle anıyorum

Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşünün 18. gününe Sakarya Dörtyol mevkisinden başladı.

Yürüyüş öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, '2 Temmuz Sivas Katliamında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımı rahmetle anıyorum. Adalet arayışları hala devam ediyor. Bizim bu adalet yürüyüşünün ne kadar anlamlı olduğunu gösteren temel göstergelerden birisidir. Bu bağlamda hiç kimsenin inancından kimliğinden siyasi görüşünden ötürü suçlanmaması, kriminalize edilmemesi bizim en büyük arzumuzdur. İnsanı düşünceleriyle ve fikirleriyle kabul edip baş tacı etmek zorundayız. Onlar ne zaman düşüncelerini açıklarlarsa o düşüncelere hepimiz ortaklaşa saygı göstermeliyiz. Farklı düşüncelere sahip olabiliriz ama birlikte yaşama irademizi her zaman ortaya koymalıyız.' şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, dün yürüyüşe katılan taşeron işçilerinin kadro taleplerini hatırlatarak 1 milyonu aşkın taşeron işçisinin kadro taleplerinin karşılanması temennisinde bulundu.

Adalet çağrılarının devam edeceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, 'Sevgili Peygamberimizin şöyle bir hadis-i şerifi var, Bir gün adaletli davranmak, altmış yıllık ibadetten üstündür. Biz bir gün bile değil hepimiz adaletli davranalım diye yürüyoruz. Bize destek veren tüm yurttaşlar adaletli bir yönetim istiyor. Adaletli bir devlet istiyoruz. Adaletli bir toplum istiyoruz. Adaletin egemen olduğu ve hepimizin de rahalıkla konuşabildiği düşüncelerini ifade edebildiği, düşünceleri ifade ettiği için hapse atılmadığı bir düzen istiyoruz. Umuyorum bizim adalet yürüyüşümüze, ülkeyi yönetenler daha fazla kulak kabartmış olurlar.' ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin ilçe yöneticilerine yönelik terör saldırılarını kınayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

'İki Adalet ve Kalkınma Partili yönetici doğuda, terör örgütü tarafından katledildi. İki yöneticinin ailelerine ve Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticilerine başsağlığı dileklerimiz iletiyoruz. Allah'tan rahmet dileklerimizi iletiyoruz. Diyoruz ki, terör kimden nereden nasıl gelirse gelsin hep birlikte onurlu bir şekilde teröre karşı durmak hepimiz ortak görevi olmalıdır, tıpkı adaleti savunduğumuz gibi.'

Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarının ardından beraberindekilerle yürüyüşüne başladı.
Kaynak : AA

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