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Düğün yemeği 143 kişi hastanelik etti

Ardahan’da düğünde yedikleri yemekten zehirlenen aralarında gelin ile damadın da olduğu 143 kişi hastaneye kaldırıldı.

3. Sayfa / 02 Temmuz 2017 Pazar 01:02
Düğün yemeği 143 kişi hastanelik etti

Ardahan'da İl merkezine bağlı Değirmenköy'de gerçekleştirilen Mustafa ve Nurcan Ünal çiftinin düğün törenine katılanlara tavuk, pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.

Yemeğin ardından gelin ile damadın da olduğu 143 kişide kusma ve mide bulantısı şikayetleri görüldü.

Düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri belirtilen 143 kişi, ambulanslarla ve düğüne katılanlar tarafından Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Düğün yemeğinden zehirlenenlerin bazıları hastanede müşahede altına alındı. Ayakta tedavisi tamamlananlar ise taburcu edildi.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı, düğün yemeğinden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 143 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.





Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı Medya ve İletişim Bürosundan yapılan yazılı açıklamada da olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

'Akşam üzeri düğünde zehirlenme vakası olmuştur. Hastane yetkililerinden alınan bilgilere göre hayati tehlikesi bulunan yok. Bütün yemek çeşitlerinden numune alınarak incelenmek üzere Tarım il müdürlüğüne gönderildi. Zehirlenme ile ilgili yemek malzemelerinin nereden temin edildiği araştırılıyor.'


Kaynak : İHA

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