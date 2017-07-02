Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde matbaa mürekkepleri üreten bir fabrikada, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı.



KISMİ ÇÖKME MEYDANA GELDİ



Yangın nedeniyle fabrikanın bir bölümünde çökme meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çekrezköy OSB ve çevre ilçelerden gelen 50 itfaiye ekibi müdahale etti. Ekipler, yangının diğer fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba gösteriyor.







Kaynak : AA