USD (Alış - Satış) : 3,52 - 3,52 EURO (Alış - Satış) : 4,01 - 4,02

Çerkezköy'de fabrikada yangın!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kurulu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı.

3. Sayfa / 02 Temmuz 2017 Pazar 08:35
Çerkezköy'de fabrikada yangın!
Video için tıklayın

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde matbaa mürekkepleri üreten bir fabrikada, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı.

KISMİ ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Yangın nedeniyle fabrikanın bir bölümünde çökme meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çekrezköy OSB ve çevre ilçelerden gelen 50 itfaiye ekibi müdahale etti. Ekipler, yangının diğer fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba gösteriyor.



Kaynak : AA

Büyükşehir BelediyesiFabrika YangınıOrganize Sanayi BölgesiKimyaBoya Fabrikası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı