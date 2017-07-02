Canlı yayında kavga

Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu Gündem Özel programında sinirler gerildi.



Dr. Ayşegül Çoruhlu, genetik üzerine yaptığı konuşma sırasında Yrd. Doç. DR. Oytun Erbaş'ın kendisine müdahale ettiği ifade ederken oldukça sert bir tepki gösterdi. Çoruhlu, Erbaş'ın programın sahibiymiş gibi davrandığını biraz daha saygılı olması gerektiğini söyledi.



BAYRAMOĞLU'NA FIRÇA



Sunucu Bayramoğlu'na da oldukça sert bir tepki gösteren Çoruhlu 'Tek bayan olarak beni korumanızı beklerdim' dedi.



O gergin anlar canlı yayında ekranlara yansıdı.





