USD (Alış - Satış) : 3,52 - 3,52 EURO (Alış - Satış) : 4,01 - 4,02

Canlı yayında kavga

CNN'de yayınlanan Gündem Özel programında doktor birbirine girdi.

Televizyon / 02 Temmuz 2017 Pazar 01:04
Canlı yayında kavga

Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu Gündem Özel programında sinirler gerildi.

Dr. Ayşegül Çoruhlu, genetik üzerine yaptığı konuşma sırasında Yrd. Doç. DR. Oytun Erbaş'ın kendisine müdahale ettiği ifade ederken oldukça sert bir tepki gösterdi. Çoruhlu, Erbaş'ın programın sahibiymiş gibi davrandığını biraz daha saygılı olması gerektiğini söyledi.

BAYRAMOĞLU'NA FIRÇA

Sunucu Bayramoğlu'na da oldukça sert bir tepki gösteren Çoruhlu 'Tek bayan olarak beni korumanızı beklerdim' dedi.

O gergin anlar canlı yayında ekranlara yansıdı.


GenetikGündem Özel


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı