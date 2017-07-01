81 ilde motosiklet uygulaması

İçişleri Bakanlığının talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 il emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıkları tarafından genel asayiş, trafik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 4 bin 381 noktada motosikletlere yönelik uygulama yapıldı. Uygulamaya 7 bin 483 ekip ve 27 bin 687 personelin katıldı.





Kaynak : İHA