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81 ilde motosiklet uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 ilde genel asayiş, trafik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla motosikletlere yönelik uygulama yapıldı.

Siyaset / 01 Temmuz 2017 Cumartesi 21:57
81 ilde motosiklet uygulaması

İçişleri Bakanlığının talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 il emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıkları tarafından genel asayiş, trafik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 4 bin 381 noktada motosikletlere yönelik uygulama yapıldı. Uygulamaya 7 bin 483 ekip ve 27 bin 687 personelin katıldı.


Kaynak : İHA

Emniyet Genel MüdürlüğüJandarma


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