Zonguldak'ta Maden Ocağında Zehirlenen 2 İşçi Öldü

Edinilen bilgiye göre, Asma Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel şirkete ait kömür ocağında gece 00.00-08.00 vardiyasında çalışan işçiler Kenan Kulakçı (40) ve Oğuz Demir (26), maden içinde tuvalet ihtiyacını gidermek için girdikleri bölümde yerde hareketsiz halde bulundu.



Arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan madenciler, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kulakçı ve Demir, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatlarını kaybetti.



Karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatlarını kaybettikleri tahmin madencilerin kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek. Kaynak : İHA