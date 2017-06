Tatil beldesini sarsan iddia! Otel sahibi müşterilerini taciz etti

Bayram tatili için Ayvalık'ı tercih eden 3 kız arkadaş, otelin sahibi ve aynı zamanda işletmecisi olan kişi tarafından kapı aralığından kendilerini izlediğini iddia etti.



Otel sahibinin kendilerini odalarının kapısının anahtar deliğinden izlediğini fark eden müşteriler, işletmecinin sadece kendilerini değil, oteldeki diğer kadın müşterileri de röntgenlediğini iddia etti.



Yaşanan olay sonrası müşteriler otel sahibinden şikayetçi oldular.



Olayı yaşayan müşteri yaşadıklarını sosyal medyadaki hesabından paylaştı:



ANAHTAR DELİĞİNE HAVLU ASMIŞLAR



“Merhaba arkadaşlar, şimdi el birliğiyle röntgenci bir otel sahibini ifşa edeceğiz. Olay bizzat benim ve arkadaşlarımın başından geçmiştir. Bayram için arkadaşlarla rezervasyon yaptırdık. Gittiğimizde hiçbir problem yoktu. Ben üst katta kalıyordum iki kız arkadaşım da giriş katta otel sahibinin oturduğu masanın yanındaki odada kalıyorlardı. İki arkadaşım otel sahibi ve işletmecisi K.M.A.'ın onları anahtar deliğinden izlediğini fark etmişler ama panik olup o an bir şey yapamamışlar. Sadece o anda deliğin üstüne havlu asmışlar. Hemen beni aradılar aşağıya indim, indiğimde adam çoktan gitmişti. Ne yapacağımızı bilemedik, çünkü elimizde bir kanıt yoktu. Biz de beklemeye karar verdik. Bir sonraki gün K.M.A otele hiç giriş yapmadı. Normalde gündüz vakti hep otelde masasında olurdu. Gece otele geri döndük, odalarımıza geçtik.



KARŞI ODAYI İZLEMEYE DEVAM ETTİ



Gece 2 gibi arkadaşlarım K.M.A'nın otele geldiğini söylediler. Bina eski olduğu için en ufak ses bütün odalara giriyor zaten. Aynı zamanda arkadaşlarımın kaldığı odadaki kapı aralığından veya anahtar deliğinden otelin holü (K.M.A.'nın durduğu yer) çok rahat görünüyordu. Arkadaşlarım bana adamın bu sefer karşı odayı anahtar deliğinden izlemeye başladığını söylediler. O odada bildiğimiz kadarıyla 3 genç kız kalıyordu. Her ne kadar onları dikizlediğini bilsek de binada her ses duyulduğundan suçüstü yakalama ihtimalimiz yoktu, o yüzden arkadaşlarım bütün gece video çekmeye çalıştılar. Gece çektikleri video çok karanlık ve belirsiz olduğundan bunu kanıt olarak kullanamayacağımıza karar verdik. Sabahı bekledik. Ve sapık otel sahibimiz beklediğimiz gibi sabah da karşı odadaki 3 kızı anahtar deliğinden izlemeye devam etti.



'PARA İADESİ İSTEDİK'



Sabah olduğu için arkadaşlarım kapı aralığından her şeyin çok net göründüğü aydınlık videolar çekmeyi başardılar. Bunların kanıt olarak kullanılabileceğine karar verir vermez eşyalarımızı topladık ve kızların kapısını çaldık içeri girip her şeyi anlattık ve videoları gösterdik. Sonra odadan çıkıp Kemal Bey'in yanına gidip bildiğimiz her şeyi anlattık. Biz konuşmaya başlar başlamaz titremeye başladı.



'HAMAM BÖCEĞİ DİYE BAĞIRINCA BAKTIM'



'Ben öyle bir şey yapar mıyım kızlar, hastayım ilaç alıyorum' vs. gibi şeyler söyleyip inkâr etti. Biz, “Elimizde videolar var” deyince: 'Kızlar hamam böceği diye bağırdı ondan baktım', dedi ve gece otelde kalmadığını iddia etti ki, biz bütün gece orada olduğunu sadece çıkardığı seslerden bile biliyorduk. Videoları en başta görmek istedi, biz göstermedik ama zaten neler yaptığını anlatınca videoları sormaktan vazgeçti. Para iadesi istedik, diğer 3 kız da dâhil. Paralarımızı geri aldıktan sonra oteli terk ettik ve polise şikâyet ettik. Videoları da delil olarak teslim ettik.”



OTEL SAHİBİ KONUŞTU



Yaşanan olay sonrası otel sahibi ve işletmecisi Posta.com.tr'ye konuştu.



K.M.A. açıklamasında; 'Olay bayram tatilinin son günü yaşandı. Böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Zaten çekilen videoda da herhangi bir suç unsuru yok. 3 senedir bu işi yapıyorum. Ben böyle bir şey görmedim. 6 tane kadın üzerime geldi. Onlara da söyledim benim titreme hastalığım var. Olay sonrası paralarını iade ettim. Benden şikayetçi oldular. Savunma amaçlı avukatıma vekaletname verdim. Ben de hukuki olarak hakkımı arayıp, olayın asılsız olduğunu ispatlayacağım. Savcılık tarafından gelecek kağıdı bekliyoruz. O yüzden tesisimiz şu an kapalı' dedi.



Kaynak : Posta