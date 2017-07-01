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Suruç'ta teröre tepki

Suruç ilçesinde, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden ve vatandaşlardan oluşan çok sayıda kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Yaşam / 01 Temmuz 2017 Cumartesi 20:09
Suruç'ta teröre tepki
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlardan oluşan çok sayıda kişi, terör örgütü PKK'yı protesto etti.

İlçedeki sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen etkinlikte Atatürk Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Kahrolsun PKK', 'Vekile uzanan eller kırılsın' şeklinde slogan attı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda basın açıklamasını okuyan Diyanet-Sen İlçe Temsilcisi Salih Fidan, Türkiye'nin insanlıktan nasiplenmemiş terör örgütlerince dize getirilemeyecek kadar büyük olduğunu belirterek, milletin de hainlerin oyununa gelmeyecek kadar feraset ve dirayet sahibi olduğunu ifade etti.

Suruç ilçesinde yakalanan terör örgütü PKK/KCK üyesi 4 teröristin, ilçede askeri ve emniyet görevlileri ile AK Partili yöneticilere yönelik eylem planladığını vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

'Suikast girişiminde bulunmak isteyen şer odaklarını kınıyoruz. Bugün burada toplanmamızın sebebi son zamanlarda ülkemize, milletimize, maneviyatımıza, mukaddesatımıza ve seçilmiş irademiz olan suikast girişimine karşı dimdik ayakta olduğumuzu dünyaya göstermek içindir. Son zamanlar da hiçbir sınır tanımayan hiçbir vicdan ve akıl ile izah edilmeyen vahşi eylemlere karşı bu kast girişimlerine karşı kimlerin yanında olduğumuzu göstermek için meydanlardayız. Ülkemizi 30 yıldır kana bulayan bu şer şebekesi bu terör örgütü cinayet ve saldırıların da her gün çıtayı biraz daha yüksek tutuyor. Bu örgütün bitme aşamasına geldiğine sivil seçilmiş ve vekillere saldırı ve suikast düzenleyecekleri kadar zavallılaştığını göstergesidir. Bu davranışıyla örgüt, bölge halkını bölgeye terk etmeye zorlamaktadır. Mayınlar, bombalar, suikast girişimleri, tuzaklanmış araçlar ve patlayıcılarla insanların iş yerlerini çarşı pazarları toplu yaşam alanlarını bombalayarak tahrip etmeye çalışıyor. Ancak bizler STK'lar ve bölge halkı olarak teröre inat burada kendi evimizde iş yerlerimizde, kurumlarımızda kalmaya devam edecek, teröre boyun eğmeyeceğiz.'

Telefonla bağlanarak alandakilere hitap eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız da Kürt halkına hizmet ettiğini iddia eden terör örgütü PKK'nın aslında en büyük kötülüğü yine bu halka yaptığını dile getirerek, bu hain örgüte karşı mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Suruç Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Mehmet Elmaser ise etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür ederek, bundan sonrada terör örgütüne karşı olduklarını yüksek sesle haykırmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

Vatandaşlar daha sonra ellerinde Türk bayraklarıyla cadde boyunca yürüyüp terör örgütü PKK'yı lanetledi.

27 Haziran'da Suriye'den kaçak yollarla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine giren terör örgütü PKK üyesi 4 terörist yakalanmış, adreslerinde yapılan aramada çok sayıda mühimmat ele geçirilmişti.

Kaynak : AA

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