PKK'ya bir darbe daha

Çatışma bölgesinde yapılan aramalarda, silah, mühimmat ve tabbi malzemeler ile birlikte el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 2 bin 650 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.



Lice İlçesi'ne bağlı Kutlu Köyü, Kerpiçören Mezrası yakınlarında, 29 Haziran tarihinde çıkan çatışmada öldürülen 3 PKK'lıdan sonra aynı bölgede dün sağlanan temas ardından çıkan çatışmada 1 ve Dicle İlçesi Kırkpınar Köyü Teke Mezrası yakınlarında ise 1 terörist daha öldürüldü. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:



'Lice İlçesi Kutlu Köyü Kerpiçören Mezrası Kuzeydoğusu mülki sınırları içerisindeki kırsal alanda 29 Haziran 2017 gunu ölü olarak ele geçirilen 3 teröriste ilave olarak, 30 Haziran 2017 Cuma günü icra edilen temas araması faaliyeti esnasında 1 terörist, 1 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 el bombası, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 120 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve 1 av tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat çalışmalarına istinaden Dicle İlçesi Kırkpınar Köyü Teke Mezrası mülki sınırları içerisinde bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile 30 Haziran 2017 Cuma sabahı sağlanan temas sonucunda ise 1 terörist, 1 AK-47 Kalaşnikof Piyade tüfeği, 1 el bombası ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Anılan bölgede yapılan temas araması neticesinde 1 el yapımı patlayıcı ile ateşleme/komuta düzeneği, 1 büyük telsiz, 1 el telsizi, 2 şemsiye, 1 sırt çantası, 1 panço, 1 uyku tulumu, 1 met, 1 kamera, 1 ses kayıt cihazı ve örgütsel dokümanlar bulunmayı müteakip muhafaza altına alınmıştır. Lice İlçesi Birlik Köyü mülki sınırları içerisindeki Birkeleyin Çayı üzerindeki eski köprü ayağının olduğu mevkiide teröristlerce patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin gizlendiğine ilişkin alınan duyuma istinaden icra edilen operasyon neticesinde, toprağa gömülü vaziyette 5 jelikan bidon içerisinde 80 top kablo, 5 haki renkli kazak, muhtelif sağlık malzemeleri ile (9 kutu 100'lük muayene eldiveni, 200 serum, 500 enjektör, 250 kutu antibiyotik, çok miktarda sargı bezi, ağrı kesici ilaç ve krem) anılan köprü bitişiğindeki menfez içerisine gizlenmiş 2 bin 650 kg. (53 torba) amonyum nitrat ele geçirilmiştir. Mayın/EYP yapımında kullanılan söz konusu malzemeler olay yeri inceleme faaliyetlerini müteakip, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatına istinaden yerinde imha edilmiştir. Netice itibariyle, Diyarbakır İl J.K.lığı sorumluluk sahasında 30 Haziran 2017 tarihinde icra edilen operasyonlarda, (29 Haziran 2017 tarihinde ölü olarak ele geçirilen 3 bölücü terörörgütü mensubuna ilaveten) 2 terörist ölü olarak etkisiz hale getirilmiş, teröristlerce mayın/EYP yapımında kullanılan 2 bin 650 kg amonyum nitrat maddesi ele geçirilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.'