Murat Bardakçı'dan Zeki Müren çıkışı

CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik'in sunumuyla ekrana gelen Hafta Sonu programına Murat Bardakçı konuk oldu.



Türk sanat tarihinin konuşulduğu programda Murat Bardakçı, 'Zeki Müren, Türk müziğinin canına okuyanlardan biridir benim için.' dedi.



Zeki Müren'in Türkçesinin de kötü olduğunu söyleyen Bardakçı, 'Popüler sanatçı ile klasik sanatçıyı karıştırmayın. Zeki Müren 1950 sonrası tüm dünyada hakim olan Amerikanvari star kavramının bir örneğidir. Burada sanat aramayın, stardır o.' ifadesini kullandı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel