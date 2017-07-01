Murat Bardakçı: Ayasofya cami olarak kullanılmalı

CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik'in sunumuyla ekrana gelen Hafta Sonu programına Murat Bardakçı konuk oldu.



Programda Kadir Gecesi'nin sabah namazında Ayasoyfa Camii'nde okunan sabah ezanı gündeme geldi.



Ayasofya'nın cami olarak kullanılmasından yana olduğunu söyleyen Bardakçı, 'Daha önce söyledim kıyamet kopuyordu. İslamiyet'te kılıç hakkı denen bir şey vardır. Fetihin sembolüdür' dedi.



Ayasofya'nın müze statüsünde olmasına da tepki gösteren Bardakçı, 'İstanbul'un fethinin sembolü olan başka hangi cami var? Ayasofya'nın cami olması birilerine neden batıyor?' diye sordu. Kaynak : Beyaz Gazete Özel