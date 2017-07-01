USD (Alış - Satış) : 3,52 - 3,52 EURO (Alış - Satış) : 4,01 - 4,02

Mimarlar Odası'nın imam hatip rahatsızlığı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Kocatepe Mimar Kemal Lisesi'nin imam hatip lisesine çevrilecek olmasına tepki gösterdi.

Güncel / 01 Temmuz 2017 Cumartesi 16:32
Mimarlar Odası'nın imam hatip rahatsızlığı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden 3. köprüye; 3 havalimanından Avrasya Tüneli'ne kadar bir çok projeye karşı çıkan Mimarlar Odası şimdi de imam hatip liselerine taktı. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Kocatepe Mimar Kemal Lisesi'nin imam hatip lisesine çevrilecek olmasına tepki gösterdi.
 
Sosyal medya hesabından mezunlara çağrıda bulunan Karakuş, 'Okulumuz imam hatip olmasın diye büyük buluşma için hazırlığa başlayalım'. ifadesini kullandı. 





Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Tezcan Karakuş CandanMimarlar Odası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı