Mimarlar Odası'nın imam hatip rahatsızlığı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden 3. köprüye; 3 havalimanından Avrasya Tüneli'ne kadar bir çok projeye karşı çıkan Mimarlar Odası şimdi de imam hatip liselerine taktı.



Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Kocatepe Mimar Kemal Lisesi'nin imam hatip lisesine çevrilecek olmasına tepki gösterdi.



Sosyal medya hesabından mezunlara çağrıda bulunan Karakuş, 'Okulumuz imam hatip olmasın diye büyük buluşma için hazırlığa başlayalım'. ifadesini kullandı.











Kaynak : Beyaz Gazete Özel