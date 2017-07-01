Melih Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na manidar soru

Mahkemenin Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararı bahane edip Ankara'dan, İstanbul'a tahrik yürüyüşü başlatan Kemal Kılıçdaroğlu'na, Melih Gökçek'ten manidar bir soru geldi.



Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Gökçek, Kılıçdaroğlu'na terör örgütleri üzerinden göndermelerde bulundu.



Gökçek, Kılıçdaroğlu'na 'FETÖ'cüler içeride sen sahip çıkıyorsun. HDP içerde sen sahip çıkıyorsun. DHKP-C içerde seninkiler sahip çıkıyor. Sahi siz kimsiniz Kılıçdaroğlu' diye sordu.



FETOCULAR İÇERDE SEN SAHİP ÇIKIYORSUN

HDP İÇERDE SEN SAHİP ÇIKIYORSUN

DHKP-C İÇERDE SENİNKİLER SAHİP ÇIKIYOR

SAHİ SİZ KİMSİNİZ KILIÇDAROĞLU? — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 30 Haziran 2017