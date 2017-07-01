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Melih Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na manidar soru

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çok manidar bir soru sordu...

Siyaset / 01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:32
Melih Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na manidar soru

Mahkemenin Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararı bahane edip Ankara'dan, İstanbul'a tahrik yürüyüşü başlatan Kemal Kılıçdaroğlu'na, Melih Gökçek'ten manidar bir soru geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Gökçek, Kılıçdaroğlu'na terör örgütleri üzerinden göndermelerde bulundu.

Gökçek, Kılıçdaroğlu'na 'FETÖ'cüler içeride sen sahip çıkıyorsun. HDP içerde sen sahip çıkıyorsun. DHKP-C içerde seninkiler sahip çıkıyor. Sahi siz kimsiniz Kılıçdaroğlu' diye sordu.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Melih GökçekKemal KılıçdaroğluEnis Berberoğlu


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