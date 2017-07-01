Katar'dan Türk Üssü açıklaması

Katar, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap ülkelerinin krizin sona ermesi için açıkladığı listeyi kabul etmeyeceklerini yineledi.



LİSTE İÇİN VERİLEN SÜRE DOLUYOR



Suudi Arabistan öncülüğündeki ülkelerin, ambargonun kalkması karşılığında yapılmasını istedikleri 13 maddelik liste için verdikleri sürenin bitmesine saatler kala konuşan Katar Dışişleri Bakanı, listedeki taleplerden Türk üssünü kapatmayacaklarını da vurguladı. 23 Haziran'da açıklanan ve 10 gün mühlet verilen liste için Arap ülkeleri son 48 saati sayıyor.



"LİSTE KABUL EDİLEMEZ AMA DİYALOĞA HAZIRIZ"



Reuters ajansının haberine göre Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Roma'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Doha yönetiminin krizin çözümü için masaya oturmaya hazır olduğunu söylerken "Talepler listesi reddedilecek ve kabul edilmeyecektir. Ancak uygun şartlar altında diyaloğa girmeye hazırız" dedi.



"BU İKİ ÜLKE ARASINDAKİ BİR ANLAŞMA"



Bakan Sani, ayrıca ülkedeki Türk askeri üssünü kapatmayacaklarını, üssün varlığının iki bağımsız ülke arasındaki savunma anlaşmasının bir parçası olduğunu söyledi. Bakan, listedeki isteklerden olan, El Cezire kanalını kapatılmasının da söz konusu olmadığını söyledi.



KATAR LİSTEYİ DAHA ÖNCE REDDETMİŞTİ



Suudi Arabistan ve dahilindeki 6 ülke geçtiğimiz haftalarda Katar'la diplomatik ilişkilerini kesme kararı almıştı. Ardından Suudi Arabistan öncülüğünde, krizin çözümüne ilişkin 13 maddelik talepler listesi sunulmuştu. Ancak, Katar talep listesini kabul etmeyerek, egemenliği kısıtlayan maddeler olduğu için reddetmişti.

Öte yandan 13 maddelik talepler listesinde, Katar'ın İran'la ilişkilerini kesmesi, El-Cezire kanalının kapatılması ve Türkiye'nin Katar'da hava üssünün de kapatılması gibi maddeler yer alıyordu.